Moule’n Bike & Rock’n Roll Vallée du Cré Saint-Brieuc

Moule’n Bike & Rock’n Roll Vallée du Cré Saint-Brieuc samedi 13 septembre 2025.

Moule’n Bike & Rock’n Roll

Vallée du Cré Saint René Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Vélos, musique, moules et bonne humeur venez vivre une journée pas comme les autres !

Événement familial, participatif et déjanté comme on les aime !

Matin Glaneuse Tour Les Glaneuses de Gobelets font leur tournée (St Brieuc, Trégueux, Langueux, Yffiniac, St René) pour récupérer les gobelets réutilisables que vous ne réutilisez pas.

Toute la journée: Moule Bretonne Boule Marinière Jeux et animations enfants

Vide-Grenier spécial vélo

9h-18h 5€/3 mètres (6m max) Parking du Gué Rouget

Inscriptions 06 72 39 65 71 (Angéline)

Midi Repas convivial Moules-frites, galettes-saucisses, nuggets, option végétarienne, crêpes maison

Ambiance garantie avec Aux Chiottes Cédric, qui a déjà mis le feu à Bobital Déraille !

14h Lancement du 1er biathlon moderne breton

? Course de vélo à 2 pattes + lancer de moules

? Équipe de 3 personnes 9,99€ l’équipe (10€ si tu veux soutenir l’entretien des vélos)

? Déguisements et clubs de supporters récompensés.

Discipline semi-sportive, semi-loufoque, 100% bonne humeur

10h30 Remise des dossards, des vélos et briefing.

14h Course enfants (moins de 12 ans) 700m

15h Course femmes 1,4 km

16h Course hommes 1,4 km

17h Course mixte 700m

18h Remise des prix

Inscriptions par SMS au 06 86 63 09 06 (Xavier)

ou sur https://www.helloasso.com/associations/folies-en-baie/evenements/moule-n-bike-and-rock-and-roll

18h30 – Soirée concert & Tremplin Folies en Baie

3€ l’entrée GRATUIT < 12 ANS Une soirée concerts avec des talents à découvrir et… à élire ! Concert des Ô C’est Nous (tornade d’énergie déjà vue à FEB 2024), jury et marraines du tremplin ! Le groupe lauréat du tremplin gagnera sa place pour jouer sur la scène du colombier de Folies en Baie 2026 ! Billetterie: https://www.helloasso.com/associations/folies-en-baie/evenements/moule-n-bike-and-rock-and-roll . Vallée du Cré Saint René Saint-Brieuc 22120 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 72 39 65 71 English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Moule’n Bike & Rock’n Roll Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-07-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme