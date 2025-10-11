Moules-frites au bistrot de Messeugne Savigny-sur-Grosne

1 Route de Cortevaix Savigny-sur-Grosne Saône-et-Loire

Moules-frites au bistrot de Messeugne, midi et soir, le Samedi 11 octobre à 12h00. Ambiance musicale avec des reprises françaises à la sauce béninoise fanfare EYO’NLE. Places limitées, réservations au 03 85 92 56 86 .

1 Route de Cortevaix Savigny-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 56 86

