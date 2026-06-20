Barro

Moules frites

Prairie de Barro Barro Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

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Prairie de Barro Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 09 39 95

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English :

L’événement Moules frites Barro a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente