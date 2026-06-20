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Moules frites Barro

Moules frites Barro samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Prairie de Barro
Ville
16700 Barro
Département
Charente
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
19 19 19

Barro

Moules frites

Prairie de Barro Barro Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

  .

Prairie de Barro Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 09 39 95 

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English :

L’événement Moules frites Barro a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente