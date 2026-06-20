Moules frites Barro
Moules frites Barro samedi 4 juillet 2026.
Barro
Moules frites
Prairie de Barro Barro Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
.
Prairie de Barro Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 09 39 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Moules frites Barro a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente