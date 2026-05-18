Moules-frites et concours de pétanque rue de la mairie Saint-Méen

Saint-Méen

Moules-frites et concours de pétanque

rue de la mairie Espace Jean-Yves Salaün Saint-Méen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Moules-frites et concours de pétanque en doublette formée, inscription à 13h30, 8€ par équipe, début à 14h, mises + 30%. .

rue de la mairie Espace Jean-Yves Salaün Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 46 19 79 87

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English :

L’événement Moules-frites et concours de pétanque Saint-Méen a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne