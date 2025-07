Moules-frites et feu d’artifice Urville-Nacqueville La Hague

Moules-frites et feu d’artifice Urville-Nacqueville La Hague samedi 19 juillet 2025.

Moules-frites et feu d’artifice

Urville-Nacqueville Chemin de la Charrière La Hague Manche

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Traditionnel moules-frites, suivi d’un grand feu d’artifice tiré à 23h, sur des chansons de Queen.

Buvette sur place

Stade de la Charrière à Urville-Nacqueville.

Urville-Nacqueville Chemin de la Charrière La Hague 50460 Manche Normandie +33 6 20 10 40 56 cfun50460@gmail.com

English : Moules-frites et feu d’artifice

Traditional moules-frites, followed by a big fireworks display at 11pm, to the music of Queen.

Refreshment bar on site

Stade de la Charrière, Urville-Nacqueville.

German :

Traditionelle Moules-frites, gefolgt von einem großen Feuerwerk, das um 23 Uhr zu Liedern von Queen abgefeuert wird.

Erfrischungsgetränke vor Ort

Stade de la Charrière in Urville-Nacqueville.

Italiano :

Tradizionali cozze e patatine fritte, seguite da un grande spettacolo pirotecnico alle 23.00, con la musica dei Queen.

Bar di ristoro in loco

Stade de la Charrière, Urville-Nacqueville.

Espanol :

Los tradicionales mejillones con patatas fritas, seguidos de un gran castillo de fuegos artificiales a las 23:00, con música de Queen.

Bar de refrescos in situ

Estadio de la Charrière, Urville-Nacqueville.

