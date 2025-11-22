Moules/Frites Étouars
Moules/Frites Étouars samedi 22 novembre 2025.
Moules/Frites
Étouars Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Menu entrée, moules/frites à volonté, salade/fromage, dessert, café, vin. Bourriche.
Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 74 71 29
English : Moules/Frites
Menu: starter, all-you-can-eat mussels/french fries, salad/cheese, dessert, coffee, wine. Bourriche.
German : Moules/Frites
Menü: Vorspeise, Muscheln/Pommes frites nach Wunsch, Salat/Käse, Dessert, Kaffee, Wein. Bourriche.
Italiano :
Menu: antipasto, cozze e patatine a volontà, insalata e formaggio, dessert, caffè e vino. Bourriche.
Espanol : Moules/Frites
Menú: entrante, todo lo que puedas comer de mejillones y patatas fritas, ensalada y queso, postre, café y vino. Bourriche.
L’événement Moules/Frites Étouars a été mis à jour le 2025-11-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin