Moules/Frites

Étouars Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Menu entrée, moules/frites à volonté, salade/fromage, dessert, café, vin. Bourriche.

Menu entrée, moules/frites à volonté, salade/fromage, dessert, café, vin. Bourriche. .

Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 74 71 29

English : Moules/Frites

Menu: starter, all-you-can-eat mussels/french fries, salad/cheese, dessert, coffee, wine. Bourriche.

German : Moules/Frites

Menü: Vorspeise, Muscheln/Pommes frites nach Wunsch, Salat/Käse, Dessert, Kaffee, Wein. Bourriche.

Italiano :

Menu: antipasto, cozze e patatine a volontà, insalata e formaggio, dessert, caffè e vino. Bourriche.

Espanol : Moules/Frites

Menú: entrante, todo lo que puedas comer de mejillones y patatas fritas, ensalada y queso, postre, café y vino. Bourriche.

L’événement Moules/Frites Étouars a été mis à jour le 2025-11-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin