Moules Frites – Gaas, 7 juin 2025 20:00, Gaas.

Landes

Moules Frites Salle forsans Gaas Landes

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Le comité des fêtes vous attend nombreux le samedi 7 juin lors de la traditionnelle soirée moules-frites.

Vente de pastis par les jeunes de la classe 2027.

Salle forsans

Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 27 14 70 comitedesfetesdegaas@gmail.com

English : Moules Frites

The Comité des fêtes looks forward to seeing you on Saturday June 7 for the traditional moules-frites evening.

Sale of pastis by youngsters from class 2027.

German : Moules Frites

Das Festkomitee erwartet Sie zahlreich am Samstag, den 7. Juni, während des traditionellen Abends mit Moules-frites.

Pastis-Verkauf durch die Jugendlichen der Klasse 2027.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti vi aspetta sabato 7 giugno per la tradizionale serata con cozze e patatine.

Vendita di pastis da parte dei giovani della classe 2027.

Espanol : Moules Frites

La comisión de festejos les espera el sábado 7 de junio para la tradicional velada de mejillones y patatas fritas.

Venta de pastis por los jóvenes de la clase 2027.

