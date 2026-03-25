Moules Frites Salle des fêtes Huriel

Moules Frites

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Envie d’un bon moment gourmand ?



Rendez-vous à Huriel pour un incontournable qui met tout le monde d’accord

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Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 28 63 15

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English :

Looking for a gourmet treat?



Huriel is the place to be for a must-try that has everyone on the same wavelength:

L’événement Moules Frites Huriel a été mis à jour le 2026-03-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ