Moules Frites Salle des fêtes Huriel
Moules Frites Salle des fêtes Huriel dimanche 5 avril 2026.
Moules Frites
Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Envie d’un bon moment gourmand ?
Rendez-vous à Huriel pour un incontournable qui met tout le monde d’accord
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Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 28 63 15
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English :
Looking for a gourmet treat?
Huriel is the place to be for a must-try that has everyone on the same wavelength:
L’événement Moules Frites Huriel a été mis à jour le 2026-03-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ