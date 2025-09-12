MOULES FRITES Le Malzieu-Ville
MOULES FRITES Le Malzieu-Ville vendredi 12 septembre 2025.
MOULES FRITES
Place du Souvenir Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 19:30:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Venez passer un bon moment au Restaurant La Margeride du Malzieu-Ville en dégustant un repas moules frites !
Réservations au 06 80 47 34 46.
Venez passer un bon moment au Restaurant La Margeride du Malzieu-Ville en dégustant un repas moules frites !
Réservations au 06 80 47 34 46. .
Place du Souvenir Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 6 80 47 34 46
English :
Come and have a great time at Restaurant La Margeride in Le Malzieu-Ville with a mussels and French fries meal!
Reservations on 06 80 47 34 46.
German :
Verbringen Sie eine gute Zeit im Restaurant La Margeride in Malzieu-Ville und genießen Sie ein Essen mit Muscheln und Pommes frites!
Reservierungen unter 06 80 47 34 46.
Italiano :
Venite a gustare un pasto a base di cozze e patatine fritte al ristorante La Margeride di Le Malzieu-Ville!
Per prenotazioni chiamare il numero 06 80 47 34 46.
Espanol :
Disfrute de una comida a base de mejillones y patatas fritas en el restaurante La Margeride de Le Malzieu-Ville
Para reservas, llame al 06 80 47 34 46.
L’événement MOULES FRITES Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2025-09-06 par 48-OT Margeride en Gévaudan