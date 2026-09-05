AGENDA · Luxé
Moules frites Luxé
samedi 5 septembre 2026 · Luxé
Informations pratiques
Luxé
Moules frites
Place de la mairie Luxé Charente
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
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Place de la mairie Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 14 32
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English :
L’événement Moules frites Luxé a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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