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AGENDA · Luxé

Moules frites Luxé

samedi 5 septembre 2026 · Luxé

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
16230 Luxé
Département
Charente
Tarif
17 17 17

Luxé

Moules frites

Place de la mairie Luxé Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

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Place de la mairie Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 14 32 

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English :

L’événement Moules frites Luxé a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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