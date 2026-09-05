Informations pratiques

Luxé

Moules frites

Place de la mairie Luxé Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

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Place de la mairie Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 14 32

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English :

L’événement Moules frites Luxé a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente