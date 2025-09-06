Moules Frites Parleboscq

Moules Frites Parleboscq samedi 6 septembre 2025.

Moules Frites

Foyer Municipal Parleboscq Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Malgré la rentrée qui a eu lieu, c’est bien un air estival qui règnera à Parleboscq où les gourmands dégusteront un repas Moules Frites !

Au menu Apéritif / Moules Frites / Salade Fromage / Dessert / Café / Vin rouge et Rosé.

Pensez à vous inscrire avant le 1er Septembre !

Foyer Municipal Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 33 44 max.goutaille@orange.fr

English : Moules Frites

In spite of the back-to-school season, Parleboscq is sure to be filled with a summery atmosphere as gourmets enjoy a Moules Frites meal!

Menu: Aperitif / Mussels French fries / Salad Cheese / Dessert / Coffee / Red and Rosé wine.

Register before September 1!

German : Moules Frites

Obwohl das neue Schuljahr begonnen hat, herrscht in Parleboscq ein sommerliches Flair, und Feinschmecker können sich auf ein Essen mit Muscheln und Pommes frites freuen!

Auf der Speisekarte stehen: Aperitif / Muscheln mit Pommes frites / Salat Käse / Dessert / Kaffee / Rot- und Roséwein.

Denken Sie daran, sich vor dem 1. September anzumelden!

Italiano :

Nonostante l’inizio del nuovo anno scolastico, al Parleboscq si respira un’atmosfera estiva e i buongustai si godono un pasto a base di cozze e patatine fritte!

Il menu: Aperitivo / Cozze e patatine / Insalata Formaggio / Dessert / Caffè / Vino rosso e rosé.

Non dimenticate di iscrivervi entro il 1° settembre!

Espanol : Moules Frites

A pesar del comienzo del nuevo curso escolar, en Parleboscq se respira un ambiente veraniego mientras los gourmets disfrutan de una comida a base de mejillones y patatas fritas

En el menú: Aperitivo / Mejillones y patatas fritas / Ensalada Queso / Postre / Café / Vino tinto y rosado.

No olvide inscribirse antes del 1 de septiembre

L’événement Moules Frites Parleboscq a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Landes d’Armagnac