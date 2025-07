Moules Party Salle des Fêtes Chaillevette

Moules Party Salle des Fêtes Chaillevette dimanche 3 août 2025.

Moules Party

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Réservations jusqu’au 29/07 auprès du CMAC.



Paiement à déposer en mairie.



Menu à 18€ sans le vin.



Au menu

– Kir offert

– Melon

– Moules (en éclades ou marinières)

– Fromage blanc au cognac

– Galette charentaise

– Frites (supplément 2€)

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 06283025 cmac.secretariat17890@gmail.com

English :

Reservations until 29/07 at CMAC.



Payment to be deposited at the Town Hall.



Menu at 18? excluding wine.



On the menu:

– Kir offered

– Melon

– Mussels (éclades or marinières)

– Fromage blanc with cognac

– Galette charentaise

– French fries (extra 2?)

German :

Reservierungen bis zum 29.07. beim CMAC.



Zahlung muss im Rathaus hinterlegt werden.



Menü für 18? ohne Wein.



Auf der Speisekarte:

– Kir gratis

– Melone

– Miesmuscheln (in Eclads oder Marinaden)

– Weißer Käse mit Cognac

– Galette Charentaise (Kuchen)

– Pommes frites (Aufpreis 2?)

Italiano :

Prenotazioni fino al 29/07 presso la CMAC.



Pagamento da versare in municipio.



Menu a 18 euro, vini esclusi.



Sul menu:

– Kir offerto

– Melone

– Cozze (éclades o marinières)

– Fromage blanc al cognac

– Galette charentaise

– Patatine (2 extra?)

Espanol :

Reservas hasta el 29/07 con CMAC.



Pago a ingresar en el Ayuntamiento.



Menú a 18? sin vino.



En el menú:

– Kir ofrecido

– Melón

– Mejillones (éclades o marinières)

– Fromage blanc al coñac

– Galette charentaise

– Patatas fritas (¿2 extra?)

