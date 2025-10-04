Moulézan’Art : Découverte du Cubisme avec le peintre Alain Gay-Hardy Bibliothèque municipale De Moulézan Moulézan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T12:00:00

Venez découvrir le Cubisme le temps d’un week-end !

Le peintre Mr Alain Gay-Hardy vient exposer ses peintures et rencontrer le public Samedi 04 Oct de 15h à 18h.

Les peintures resterons visibles aux heures d’ouvertures classique de la bibliothèque : 10h / 12h samedi et dimanche

Bibliothèque municipale De Moulézan 8 Place de l’église 30350 Moulézan Moulézan 30350 Gard Occitanie 0466778794

Alain Gay-Hardy