Moulin-à-Vent Express La Gare Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

Moulin-à-Vent Express

La Gare Gare de Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

À la découverte de l’appellation Moulin-à-Vent en petit train !

Embarquez pour un week-end placé sous le signe de la découverte, de la convivialité et des saveurs du Beaujolais en partenariat avec l’Office de Tourisme de Mâcon !

Au départ de la gare de Romanèche-Thorins jusqu’à l’église de Chénas, laissez-vous guider au cœur des vignes du cru Moulin-à-Vent, à bord d’un petit train électrique.

Tout au long du parcours, 6 étapes vous attendent. À chacune d’elles, les vignerons vous ouvriront les portes de leurs caveaux.

Au départ, un kit de dégustation à 5€ vous sera proposé (réservez le dès maintenant). Il vous accompagnera tout au long du parcours et vous permettra de profiter pleinement des différentes dégustations. Au total, 15 domaines viticoles seront représentés, pour vous faire découvrir leur savoir-faire et déguster leurs vins.

Et parce que la découverte passe aussi par la gourmandise, chaque étape proposera une restauration différente, à savourer sur place : rougaille saucisses, traditionnel mâchon du Beaujolais, burgers… et bien d’autres mets gourmands !

Que vous soyez amateur de vin, passionné de gastronomie, curieux de découvrir le patrimoine viticole ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis, ce week-end sera l’occasion idéale de prendre le temps de découvrir l’appellation Moulin-à-Vent autrement.

Rendez-vous pour monter à bord du petit train et partir à la rencontre de nos vignerons !

Alors, prêts à embarquez ? .

La Gare Gare de Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté union.moulinavent@orange.fr

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English : Moulin-à-Vent Express

L’événement Moulin-à-Vent Express Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)