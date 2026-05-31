MOULIN A VENT, Moulin de TROUGUER, Cléden-Cap-Sizun
MOULIN A VENT, Moulin de TROUGUER, Cléden-Cap-Sizun vendredi 26 juin 2026.
MOULIN A VENT 26 – 28 juin Moulin de TROUGUER Finistère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Mise en route des moulins à vent, trocs et puces du comites des Fetes
Moulin de TROUGUER Moulin de Trouguer, 29770 CLEDEN CAP SIZUN Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne
Mise en route des moulins à vent, trocs et puces du comites des Fetes
À voir aussi à Cléden-Cap-Sizun (Finistère)
- Rando-Vélo Balade à vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun 1 juin 2026
- Visite guidée Rando Nature à la Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 2 juin 2026
- Découverte à pied La Pointe du Van, sauvage et sacrée Cléden-Cap-Sizun 3 juin 2026
- Pardon de Saint Tugdual Cléden-Cap-Sizun 7 juin 2026
- Rando-Vélo Balade à vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun 8 juin 2026