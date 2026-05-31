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MOULIN A VENT, Moulin de TROUGUER, Cléden-Cap-Sizun

MOULIN A VENT, Moulin de TROUGUER, Cléden-Cap-Sizun vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Moulin de TROUGUER

Adresse : Moulin de Trouguer, 29770 CLEDEN CAP SIZUN

Ville : 29770 Cléden-Cap-Sizun

Département : Finistère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

MOULIN A VENT 26 – 28 juin Moulin de TROUGUER Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Mise en route des moulins à vent, trocs et puces du comites des Fetes

Moulin de TROUGUER Moulin de Trouguer, 29770 CLEDEN CAP SIZUN Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne
Mise en route des moulins à vent, trocs et puces du comites des Fetes

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