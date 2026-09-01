Informations pratiques

Vaudelnay

Moulin de Battereau

366 chemin du moulin de Battereau Vaudelnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée de ce moulin à eau situé sur la rivière la Cheneau. Ce dernier cessa son activité en 1875.

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366 chemin du moulin de Battereau Vaudelnay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 20 10 mairie-vaudelnay@wanadoo.fr

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English :

Guided tour of this water mill on the Cheneau river. The mill ceased operations in 1875.

L’événement Moulin de Battereau Vaudelnay a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME