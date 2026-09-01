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AGENDA · Vaudelnay

Moulin de Battereau Vaudelnay

dimanche 20 septembre 2026 · Vaudelnay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
366 chemin du moulin de Battereau
Ville
49260 Vaudelnay
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Vaudelnay

Moulin de Battereau

366 chemin du moulin de Battereau Vaudelnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée de ce moulin à eau situé sur la rivière la Cheneau. Ce dernier cessa son activité en 1875.
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366 chemin du moulin de Battereau Vaudelnay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 20 10  mairie-vaudelnay@wanadoo.fr

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English :

Guided tour of this water mill on the Cheneau river. The mill ceased operations in 1875.

L’événement Moulin de Battereau Vaudelnay a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME