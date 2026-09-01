Moulin de Battereau Vaudelnay
dimanche 20 septembre 2026 · Vaudelnay
Informations pratiques
Vaudelnay
Moulin de Battereau
366 chemin du moulin de Battereau Vaudelnay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée de ce moulin à eau situé sur la rivière la Cheneau. Ce dernier cessa son activité en 1875.
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366 chemin du moulin de Battereau Vaudelnay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 20 10 mairie-vaudelnay@wanadoo.fr
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English :
Guided tour of this water mill on the Cheneau river. The mill ceased operations in 1875.
L’événement Moulin de Battereau Vaudelnay a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME