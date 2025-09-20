Moulin de Biligwenn Patrimoine et culture contemporaine Moulin à marée Bili Gwenn Troguéry

Moulin à marée Bili Gwenn Bili Gwenn Troguéry Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Ouverture à la visite libre du Moulin à marée de Biligwenn.

Visite patrimoniale car le moulin est toujours équipé de la plupart de ses machines.

Visite culturelle avec les installations des artistes Corinne Cuenot et Christine Vandrisse. .

Moulin à marée Bili Gwenn Bili Gwenn Troguéry 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 53 30 73

