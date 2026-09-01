Informations pratiques

Campbon

Moulin de la Bicane

La Bicanne Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le moulin de la Bicane ouvre ses portes. Voici le programme proposé par La Bicane s’anime et Les Vents d’Anges !

– Visites guidées du moulin à 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.

Visite à demi-tarif (adulte : 3 €, enfant 5 à 12 ans : 2 €).

– Jeux en bois

– Exposition-photo de la Ronde du Patrimoine

– Concours-photo de la Ronde du Patrimoine

– Buvette, crêpes et galettes.

ℹ️ Construit en 1840, le moulin de la Bicane est le seul moulin du territoire encore en activité. Depuis 2019, une meunière passionnée y produit des farines fabriquées à partir de blés locaux, et vous invite à découvrir le fonctionnement du moulin. .

La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 moulindelabicane@outlook.fr

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English :

L’événement Moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon