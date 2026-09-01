Moulin de la Bicane Campbon
dimanche 20 septembre 2026 · Campbon
Informations pratiques
Campbon
Moulin de la Bicane
La Bicanne Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le moulin de la Bicane ouvre ses portes. Voici le programme proposé par La Bicane s’anime et Les Vents d’Anges !
– Visites guidées du moulin à 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Visite à demi-tarif (adulte : 3 €, enfant 5 à 12 ans : 2 €).
– Jeux en bois
– Exposition-photo de la Ronde du Patrimoine
– Concours-photo de la Ronde du Patrimoine
– Buvette, crêpes et galettes.
ℹ️ Construit en 1840, le moulin de la Bicane est le seul moulin du territoire encore en activité. Depuis 2019, une meunière passionnée y produit des farines fabriquées à partir de blés locaux, et vous invite à découvrir le fonctionnement du moulin. .
La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 moulindelabicane@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
À voir aussi à Campbon (Loire-Atlantique)
- La chapelle Sainte-Barbe vous ouvre ses portes, Chapelle Sainte-Barbe, Campbon 20 septembre 2026
- Chapelle Sainte-Barbe Campbon 20 septembre 2026
- Portes ouvertes du Moulin de la Bicane, Moulin de la Bicane, Campbon 20 septembre 2026
- Didgeridoo par « Esprit nomade » Campbon 26 septembre 2026
- Les Virades de l’Espoir Campbon 27 septembre 2026