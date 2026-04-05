Moulin de la Bruère, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Moulin de la Bruère 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:40:00+02:00

Bâtisse dont les premiers éléments remontent au XIVe siècle. Ce moulin accueille la fabrication des pains de glace à rafraîchir qui a démarré au tout début du XXe siècle.

Il permet également la fabrication d’électricité, grâce à une génératrice hydroélectrique, datant de 2019.

Une toute nouvelle vidéo vous accueillera pour vous présenter le moulin et vous expliquer la fabrication de la glace.

Vous pourrez enfin profiter de ce site propice à la détente en consommant crêpes et boissons préparés par les Amis du Moulin.

Visites guidées : samedi et dimanche de 14h à 17h40

4 Chemin de la Bruère (route du Lude)

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Bâtisse dont les premiers éléments remontent au XIVe siècle. Ce moulin accueille la fabrication des pains de glace à rafraîchir qui a démarré au tout début du XXe siècle.

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