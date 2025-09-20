Moulin de la grée et mémorial Moulin de la Grée Plumelec

Moulin de la grée et mémorial Moulin de la Grée Plumelec samedi 20 septembre 2025.

Moulin de la grée et mémorial 20 et 21 septembre Moulin de la Grée Morbihan

Possibilité de se garer à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du moulin et du mémorial.

Possibilité de découvrir le chemin de mémoire.

Présence de deux jeeps de l’association Airborn 44.

Moulin de la Grée Moulin de la Grée 56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/blog/decouvrir/histoire/plumelec-haut-lieu-de-la-resistance-bretonne/ https://www.calameo.com/read/004685112ff8971d86eb3 Sur sa colline à 166m d’altitude qui surplombe Plumelec (Morbihan), le moulin de la grée est devenu un témoignage de la résistance bretonne

En 1989, la commune de Plumelec (Morbihan) a été choisie pour l’érection du mémorial qui rend hommage aux soixante-dix-sept parachutistes SAS de la France libre morts au combat, abattus, exécutés sans jugement ou décédés des suites de leurs blessures en Bretagne. possibilité de se garer facilement

Visite libre du moulin et du mémorial.

Mairie de Plumelec