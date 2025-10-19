Moulin de la Rouzique | Viens fabriquer ton papier d’Halloween ! Route de Varennes Couze-et-Saint-Front

Moulin de la Rouzique, Route de Varennes, Couze-et-Saint-Front, Dordogne

Début : 2025-10-19

Fin : 2025-11-02

2025-10-19

Pendant les vacances de la Toussaint, viens fabriquer ton papier magique !

Après la visite guidée du moulin (14h30 et 16h30), mets en pratique ce que tu as appris avec le guide et fabrique ton papier magique.

Feuilles aux inclusions et formes d‘Halloween (choisis un large sourire, des yeux globuleux ou un nez crochu !) ou petites formes en papier pour suspensions, il y en aura pour tous les apprentis magiciens !

De mystérieuses chauves-souris en papier sont installées dans le jardin du papetier viens aider ces bestioles magiques à s’envoler !

(Atelier en autonomie de découpage, accessible dès 3 ans).

Atelier papier à la suite de la visite guidée.

Réservation conseillée par téléphone ou en ligne. .

Moulin à papier de la Rouzique, Route de Varennes, Couze-et-Saint-Front 24150, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine. Téléphone : +33 5 53 24 36 16, Email : moulindelarouzique@gmail.com

