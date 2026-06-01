Moulin de la Terrasse, Moulin de la Terrasse, Fontaines-Saint-Martin

Moulin de la Terrasse 27 juin – 20 septembre Moulin de la Terrasse Métropole de Lyon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans un site champêtre, un moulin à blé qui existait déjà avant 1201. avec 2 corps de bâtiment pour le moulin et l’habitation du meunier sur 4 nivaux. En amont : 1 ruisseau à eau vive, 1 écluse et son bief, en pierre taillée dans la masse, 2 bassins, 1roue métallique à augets de 7,40 m de diamètre, le bief en aval. 1 cylindre pour le nettoyage du blé. Ecomusée de meunerie comportant un jeu de deux meules en pierres assemblées avec son cache meule ; potence de soulèvement, trémies, auges, et petits accessoires, une vis sans fin de 10 m, bascules, pupitre. Beffroi et blutoir.

Ecomusée de la famille Pittiou et des outils pour le bois. Une salle d’exposition des sculptures de Marc Pittiou.

Moulin de la Terrasse 545 rue des Prolières 69270 Fontaines-Saint-Martin Fontaines-Saint-Martin 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un site champêtre, visite d’un moulin à blé qui existait déjà avant 1201. Deux corps de bâtiment. Ruisseau à eau vive, écluse et son bief. Une roue métallique à augets de 7,40 m de diamètre ! Moulin à eau sculpture

NiAmaury Nicolas