Moulin de la Tour Moulin de la Tour Ollioules

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la ville d’Ollioules vous invite à visiter le moulin de la Tour, un ancien moulin à blé qui désormais est un héritage du savoir-faire d’antan.

Moulin de la Tour rue de la Tour 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

