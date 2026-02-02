Moulin de lachaud Menu Saint Valentin Sainte-Fortunade
1951 Moulin de Lachaud Sainte-Fortunade Corrèze
Menu Entrée Mi-cuit de foie gras, chutney et cake aux châtaignes ou Noix de Saint-Jacques, sur fondue de poireau, crème balsamique Plat Suprême de pintade, sauce aux morilles et foie gras, mille-feuille de pommes de terre, châtaignes et patates douces ou Cabillaud, sauce champignons safrané riz parfumé, farandole de légumes. Dessert Entremet caramel-mange-coco Tarif 40 € .
1951 Moulin de Lachaud Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 66 19
