Moulin de Négreville visite du moulin en fonctionnement Moulin de Négreville Négreville

Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville

Vendredi 2025-10-21

2025-10-25

2025-10-21

Le moulin à eau de Négreville vient d’être totalement restauré dans les règles de l’art 2 roues à augets en bois, 3 paies de meules et un mécanisme médiéval tout en bois inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques sont les pièces maitresses de ce site.

Une passion et un savoir-faire partagé aux visiteurs, qui peuvent assister à la fabrication de farine de sarrasin sur meule de pierre, comme au 18e siècle.

2 horaires 14h 16h30.

Visite d’une durée de 40 minutes environ, ouvert à tous sur réservation. .

+33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

