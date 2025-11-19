Moulin de Négreville visite du moulin en fonctionnement Moulin de Négreville Négreville
Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville Manche
Le moulin à eau de Négreville vient d’être totalement restauré dans les règles de l’art 2 roues à augets en bois, 3 paies de meules et un mécanisme médiéval tout en bois inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques sont les pièces maitresses de ce site.
Une passion et un savoir-faire partagé aux visiteurs, qui peuvent assister à la fabrication de farine de sarrasin sur meule de pierre, comme au 18e siècle.
Visite d’une durée de 45 minutes environ, ouvert à tous sur réservation. .
Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville 50260 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
