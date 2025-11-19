Moulin de Négreville visite du moulin en fonctionnement Moulin de Négreville Négreville

Moulin de Négreville visite du moulin en fonctionnement

Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-22 15:15:00

Date(s) :

2025-11-19

Le moulin à eau de Négreville vient d’être totalement restauré dans les règles de l’art 2 roues à augets en bois, 3 paies de meules et un mécanisme médiéval tout en bois inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques sont les pièces maitresses de ce site.

Une passion et un savoir-faire partagé aux visiteurs, qui peuvent assister à la fabrication de farine de sarrasin sur meule de pierre, comme au 18e siècle.

Visite d’une durée de 45 minutes environ, ouvert à tous sur réservation. .

Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville 50260 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

L’événement Moulin de Négreville visite du moulin en fonctionnement Négreville a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Cotentin