Moulin de Négreville visite du moulin Moulin de Négreville Négreville

Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville Manche

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 15:15:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24

Le moulin à eau de Négreville vient d’être totalement restauré dans les règles de l’art 2 roues à augets en bois, 3 paies de meules et un mécanisme médiéval tout en bois inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques sont les pièces maitresses de ce site.

Une passion et un savoir-faire partagé aux visiteurs, qui peuvent assister à la fabrication de farine de sarrasin sur meule de pierre, comme au 18e siècle.

Visite d’une durée de 45 minutes environ, ouvert à tous sur réservation. .

Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville 50260 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

