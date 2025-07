Moulin de Négreville visite et fabrication de bouillie de sarrasin Moulin de Négreville Négreville

Le moulin à eau de Négreville vient d’être totalement restauré dans les règles de l’art 2 roues à augets en bois, 3 paies de meules et un mécanisme médiéval tout en bois inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques sont les pièces maitresses de ce site. Une passion et un savoir-faire partagé aux visiteurs, qui peuvent assister à la fabrication de farine de sarrasin sur meule de pierre, comme au 18e siècle.

En complément de la visite de ce site exceptionnel, un atelier de fabrication de bouillie de sarrasin comme autrefois est organisé dans la grange qui jouxte le moulin, aménagée pour recevoir les curieux et décorée avec les objets anciens du moulin d’origine. L’atelier se termine par un moment gourmand, la dégustation de la bouillie.

Visite et atelier d’une durée de 2h00 environ, ouvert à tous sur réservation.

Le billet n’est pas requis pour les enfants de moins de 5 ans.

Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville 50260 Manche Normandie

English : Moulin de Négreville visite et fabrication de bouillie de sarrasin

The Négreville watermill has just been completely restored to its former glory: 2 wooden bucket wheels, 3 millstones and an all-wooden medieval mechanism listed as a Historic Monument are the masterpieces of this site. A passion and know-how shared with visitors, who can watch buckwheat flour being made on a stone millstone, just as it was in the 18th century.

To complement the visit to this exceptional site, a workshop to make buckwheat porridge as it was in days gone by is organized in the barn adjoining the mill, fitted out to receive the curious and decorated with antique objects from the original mill. The workshop ends with a gourmet tasting of the porridge.

Visit and workshop lasting approx. 2h00, open to all on reservation.

Tickets are not required for children under 5.

German :

Die Wassermühle von Négreville wurde vor kurzem vollständig und fachgerecht restauriert: 2 hölzerne Trogräder, 3 Mühlsteinpakete und ein mittelalterlicher Mechanismus aus Holz, der in die Liste der historischen Monumente aufgenommen wurde, sind die Hauptbestandteile dieser Anlage. Die Besucher können miterleben, wie Buchweizenmehl auf einem Mühlstein hergestellt wird, wie im 18.

Als Ergänzung zum Besuch dieser außergewöhnlichen Stätte wird in der Scheune neben der Mühle ein Workshop zur Herstellung von Buchweizenbrei wie in alten Zeiten veranstaltet. Die Scheune ist für Neugierige hergerichtet und mit alten Gegenständen aus der ursprünglichen Mühle dekoriert. Der Workshop endet mit einer Verkostung des Breis.

Besuch und Workshop dauern etwa 2 Stunden und können von jedermann mit Reservierung besucht werden.

Für Kinder unter 5 Jahren ist keine Eintrittskarte erforderlich.

Italiano :

Il mulino ad acqua di Négreville è stato completamente restaurato e riportato al suo antico splendore: 2 ruote a tazze in legno, 3 macine e un meccanismo medievale interamente in legno classificato come Monumento Storico sono i capolavori di questo sito. I visitatori possono assistere alla produzione di farina di grano saraceno su una macina di pietra, proprio come avveniva nel XVIII secolo.

Per completare la visita a questo sito eccezionale, nel fienile adiacente al mulino, convertito per accogliere i curiosi e decorato con vecchi oggetti del mulino originale, viene organizzato un laboratorio sulla preparazione della polenta di grano saraceno come si faceva un tempo. Il laboratorio si conclude con una degustazione gastronomica della polenta.

La visita e il laboratorio durano circa 2 ore e sono aperti a tutti su prenotazione.

Il biglietto non è necessario per i bambini sotto i 5 anni.

Espanol :

El molino de agua de Négreville acaba de recuperar todo su esplendor: 2 ruedas de cangilones de madera, 3 piedras de molino y un mecanismo medieval totalmente de madera declarado Monumento Histórico son las obras maestras de este lugar. Los visitantes pueden asistir a la fabricación de harina de alforfón en una piedra de molino, tal y como se hacía en el siglo XVIII.

Para complementar la visita a este lugar excepcional, se organiza un taller de elaboración de gachas de trigo sarraceno tal y como se hacía antiguamente en el granero contiguo al molino, acondicionado para acoger a los curiosos y decorado con antiguos objetos del molino original. El taller termina con una degustación gastronómica de las gachas.

La visita y el taller duran unas 2 horas y están abiertos a todos, previa reserva.

Los niños menores de 5 años no necesitan entrada.

