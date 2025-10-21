Moulin de Négreville visite et fabrication de bouillie de sarrasin Moulin de Négreville Négreville

Moulin de Négreville visite et fabrication de bouillie de sarrasin

Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville Manche

Tarif :

Date et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-21

Le moulin à eau de Négreville vient d’être totalement restauré dans les règles de l’art 2 roues à augets en bois, 3 paies de meules et un mécanisme médiéval tout en bois inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques sont les pièces maitresses de ce site. Une passion et un savoir-faire partagé aux visiteurs, qui peuvent assister à la fabrication de farine de sarrasin sur meule de pierre, comme au 18e siècle.

En complément de la visite de ce site exceptionnel, un atelier de fabrication de bouillie de sarrasin comme autrefois est organisé dans la grange qui jouxte le moulin, aménagée pour recevoir les curieux et décorée avec les objets anciens du moulin d’origine. L’atelier se termine par un moment gourmand, la dégustation de la bouillie.

Visite et atelier d’une durée de 2h00 environ, ouvert à tous sur réservation.

Le billet n’est pas requis pour les enfants de moins de 4 ans. .

Moulin de Négreville 125 Rue du Hameau Brisset Négreville 50260 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

