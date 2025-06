MOULIN DE PESQUIES FÊTE CHAMPÊTRE Saint-Sulpice-sur-Lèze 4 juillet 2025 19:30

Haute-Garonne

MOULIN DE PESQUIES FÊTE CHAMPÊTRE MOULIN DE PESQUIES Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

La fête champêtre du Moulin de Pesquiès aura lieu le vendredi 4 juillet à 19h30. Repas et soirée animée par Léo SOLO.

Venez passer une soirée en musique avec une magnifique vue sur Saint-Sulpice-sur-Lèze 18 .

MOULIN DE PESQUIES

Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie

English :

The « Fête Champêtre » at the Moulin de Pesquiès will take place on Friday July 4th at 7.30pm. Dinner and evening entertainment by Léo SOLO.

German :

Das Feldfest der Moulin de Pesquiès findet am Freitag, den 4. Juli um 19:30 Uhr statt. Essen und Abendunterhaltung mit Léo SOLO.

Italiano :

La Fête Champêtre al Moulin de Pesquiès avrà luogo venerdì 4 luglio alle 19.30. Pasto e intrattenimento serale a cura di Léo SOLO.

Espanol :

La Fête Champêtre en el Moulin de Pesquiès tendrá lugar el viernes 4 de julio a las 19.30 h. Comida y velada amenizadas por Léo SOLO.

L’événement MOULIN DE PESQUIES FÊTE CHAMPÊTRE Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE