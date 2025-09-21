Moulin de Plateau Moulin de Plateau Saint-Prest

Moulin de Plateau Moulin de Plateau Saint-Prest dimanche 21 septembre 2025.

Moulin de Plateau Dimanche 21 septembre, 10h00 Moulin de Plateau Eure-et-Loir

Entrée libre

Ouverture exceptionnelle du Moulin de Plateau.

Partez à la découverte de son histoire, de la salle des turbines et de son patrimoine meulier.

Moulin de Plateau 5 bis rue du Plateau 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Ouverture exceptionnelle du Moulin de Plateau, visite de la salle des turbines, découverte du patrimoine meulier

