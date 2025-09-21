Moulin de Plateau Moulin de Plateau Saint-Prest
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+
Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+
Ouverture exceptionnelle du Moulin de Plateau.
Partez à la découverte de son histoire, de la salle des turbines et de son patrimoine meulier.
Moulin de Plateau 5 bis rue du Plateau 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Ouverture exceptionnelle du Moulin de Plateau, visite de la salle des turbines, découverte du patrimoine meulier
