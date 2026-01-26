Moulin de Valmy en mouvement Centre historique Valmy 1792 Valmy

Moulin de Valmy en mouvement

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Tout public

Re-découvrez le célèbre moulin de Valmy, mis en mouvement pour la première fois depuis 2022. Un guide vous fera entrer dans ce colosse en mouvement pour observer la complexité fascinante des engrenages et vous livrer tous les secrets de la confection de la farine.

Organisé par le Centre historique Valmy 1792 .

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57

