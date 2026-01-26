Moulin de Valmy en mouvement Centre historique Valmy 1792 Valmy
Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Tout public
Re-découvrez le célèbre moulin de Valmy, mis en mouvement pour la première fois depuis 2022. Un guide vous fera entrer dans ce colosse en mouvement pour observer la complexité fascinante des engrenages et vous livrer tous les secrets de la confection de la farine.
Organisé par le Centre historique Valmy 1792 .
Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57
