Moulin des Pierres et Grand Moulin Chantelle

Moulin des Pierres et Grand Moulin

Rue Anne de Beaujeu Chantelle Allier

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des fouilles archéologiques, découvrez l’ histoire de ces moulins exhumés du passé. Accès au moulins par la Rue Anne de Beaujeu puis par la voie communale au départ de l’abbaye. Ateliers, contes, taille, jeu de piste, film…

Rue Anne de Beaujeu Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Discover the history of these mills unearthed from the past during archaeological digs. Access to the mills via Rue Anne de Beaujeu, then the communal road from the abbey. Workshops, storytelling, pruning, treasure hunt, film…

German :

Anlässlich der archäologischen Ausgrabungen können Sie die Geschichte dieser Mühlen entdecken, die aus der Vergangenheit ausgegraben wurden. Zugang zu den Mühlen über die Rue Anne de Beaujeu und dann über den Gemeindeweg ab der Abtei. Workshops, Märchen, Größe, Schnitzeljagd, Film…

Italiano :

Scoprite la storia di questi mulini riportati alla luce dal passato durante gli scavi archeologici. L’accesso ai mulini avviene attraverso Rue Anne de Beaujeu e poi la strada locale dall’abbazia. Laboratori, narrazione, potatura, caccia al tesoro, film…

Espanol :

Descubra la historia de estos molinos desenterrados del pasado durante unas excavaciones arqueológicas. Se accede a los molinos por la calle Anne de Beaujeu y luego por la carretera local de la abadía. Talleres, cuentacuentos, poda, búsqueda del tesoro, cine…

