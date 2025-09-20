Moulin des Pierres et Grand moulin Gorge de la bouble Chantelle

Moulin des Pierres et Grand moulin Samedi 20 septembre, 14h00 Gorge de la bouble Allier

Animations de 45 minutes sans réservations. Accès aux moulins par la rue Anne de Beaujeu à Chantelle (03140) puis par la voie communale au départ de l’Abbaye – Coordonnées GPS stationnement : Latitude 46.240790 – Longitude 3.152017.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les archéologues qui œuvrent sur les chantiers du moulin des Pierres et du Grand moulin pour un après-midi riche en découvertes. Des animations d’environ 45 minutes, débutant toutes les heures.

Au programme :

– exposition dans le moulin des Pierres et en extérieur Ateliers ludiques – Découvrez les disciplines archéologiques : – Les méthodes de construction avec Jean-Baptiste Kowalski, archéologue du bâti, – Le monde de la terre cuite avec Maud Labalme, céramologue médiéviste,- Les techniques de fouille avec Renée Couppat, guide de pays

– Voyagez au fil de l’eau avec l’association Il était deux fois Taille de pierre – Initiez-vous à cet art avec l’entreprise Monteiro patrimoine

Gorge de la bouble 03140 chantelle Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© CD03