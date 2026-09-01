Moulin en action ! TAC à TAC les pistons ! Orbec
vendredi 18 septembre 2026 · Orbec
Informations pratiques
Orbec
Moulin en action ! TAC à TAC les pistons !
15 Rue Saint-Pierre Orbec Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-18
A la découverte du patrimoine industriel du XIXè siècle.
A travers l’histoire de la restauration de ce moulin, découvrez le patrimoine culturel, naturel et industriel de la vallée de l’Orbiquet.
Une visite pour connaître la biodiversité de la rivière et au fil du temps, les différents usages de l’eau par les sociétés humaines
Au programme
– Démonstration de la Machine à élever l’eau et de ses jets d’eau
– Exposition permanente l’age d’or des Moulins de la vallée de l’Orbiquet
– Exposition temporaire peintures Olivier de Rivaz
– A 11h et à 16h diffusion du documentaire (26mn) Moulins, sauve qui peut .
15 Rue Saint-Pierre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66
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English : Moulin en action ! TAC à TAC les pistons !
L’événement Moulin en action ! TAC à TAC les pistons ! Orbec a été mis à jour le 2026-09-01 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Orbec (Calvados)
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