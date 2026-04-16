Moulin en fête Moulin de Pinquet Saint-Félix-de-Foncaude

Saint-Félix-de-Foncaude

Moulin en fête

Moulin de Pinquet 2 Lieu-dit Pinquet Saint-Félix-de-Foncaude Gironde

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

A l’occasion des Journées Européennes des Moulins, le Moulin de Pinquet vous ouvre ses portes pour une journée pleine d’animations. Au programme un vide-grenier dès 8 h, une randonnée de 6 km entre vignes et vieilles pierres (moulin, castrum, église) avec un départ commenté à 10 h, une visite guidée du moulin à eau avec démonstration de mouture et vente de farine à la fin. Sans oublier, l’exposition de voitures anciennes et la présence d’une banda pour égayer la journée. Restauration sur place le midi. Entrée libre. .

Moulin de Pinquet 2 Lieu-dit Pinquet Saint-Félix-de-Foncaude 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 38 55 18 mairiedestfelix@orange.fr

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English : Moulin en fête

L’événement Moulin en fête Saint-Félix-de-Foncaude a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Entre-deux-Mers