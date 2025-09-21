Moulin Garreau Plateau du moulin Garreau Tuffalun

Moulin Garreau Plateau du moulin Garreau Tuffalun dimanche 21 septembre 2025.

Plateau du moulin Garreau Louerre Tuffalun Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’un des moulins à vent les plus anciens d’Anjou datant de la fin du 15e siècle. Visite portant sur l’histoire des moulins caviers, la restauration du site et les énergies renouvelables.

Il sera ouvert au public dimanche après-midi pour des visites guidées sur le chantier de restauration. Il s’agit d’un des plus anciens moulins-cavier du Maine-et-Loire, daté du début du 16e.

Les visites seront assurées par une archéologue à 14h, 15h00 et 16h.

Le site est ouvert tout l’après-midi en simple visite dès 13h.

Dans le même temps, une expérimentation sera en cours cuisson de poteries néolithiques dans un four en argile construit par des archéologues et céramistes.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 13h.

Visite guidée à partir de 14h, à partir de 15h et à partir de 16h. .

Plateau du moulin Garreau Louerre Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

One of the oldest windmills in Anjou, dating from the late 15th century. Tour covers the history of cavier mills, site restoration and renewable energies.

German :

Eine der ältesten Windmühlen im Anjou aus dem späten 15. Jahrhundert. Jahrhundert. Besichtigung mit Informationen über die Geschichte der Windmühlen, die Restaurierung der Anlage und erneuerbare Energien.

Italiano :

Uno dei più antichi mulini a vento dell’Angiò, risalente alla fine del XV secolo. La visita comprende la storia dei mulini a caviale, il restauro del sito e le energie rinnovabili.

Espanol :

Uno de los molinos más antiguos de Anjou, de finales del siglo XV. La visita incluye la historia de los molinos de caviar, la restauración del lugar y las energías renovables.

