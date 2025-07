Moulin Swing Tocane-Saint-Apre

Moulin Swing Tocane-Saint-Apre vendredi 11 juillet 2025.

Moulin Swing

Lieu-dit le moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-14

2025-07-11

Un grand week-end pour profiter et prendre soin de soi au rythme de la musique et de la rivière. Accompagnés par des musiciens géniaux, vous pourrez danser du swing live et du blues live ! Au calme, loin du monde, camping chez l’habitant et éco-fonctionnement, repas maison et activités bien être (yoga, activité physique, ateliers dessin et écriture…) Tarifs pass 2 jours 150 €, pass 3 jours 180 €, pass samedi 30 € Plus d’infos et inscriptions au 06 11 70 33 27. .

Lieu-dit le moulin de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27

English : Moulin Swing

A great weekend to enjoy and pamper yourself to the rhythm of music and the river. Accompanied by brilliant musicians, you’ll be able to dance to live swing and live blues! Quiet, far from the world, camping with local people and eco-functioning, home-cooked meals and wellness activities.

German : Moulin Swing

Ein großes Wochenende, um im Rhythmus der Musik und des Flusses zu genießen und sich um sich selbst zu kümmern. Begleitet von genialen Musikern können Sie zu Live-Swing und Live-Blues tanzen! Ruhig, weit weg von der Welt, Camping bei Einheimischen und Öko, hausgemachte Mahlzeiten und Wellness-Aktivitäten.

Italiano :

Un grande weekend per divertirsi e coccolarsi al ritmo della musica e del fiume. Accompagnati da brillanti musicisti, potrete ballare lo swing e il blues dal vivo! Nella pace e nella tranquillità, lontano dal mondo, in campeggio con persone del posto e in modo eco-funzionale, con pasti cucinati in casa e attività di benessere.

Espanol : Moulin Swing

Un gran fin de semana para disfrutar y mimarse al ritmo de la música y el río. Acompañado por brillantes músicos, ¡podrás bailar swing y blues en directo! En la paz y la tranquilidad, lejos del mundo, acampando con la gente del lugar y el funcionamiento ecológico, comidas caseras y actividades de bienestar.

