Moulins Atelier Crée ton portrait de dino !
Tu connais le mégalosaure ? C’est le dinosaure emblématique du Musée ! Viens créer son portrait en expérimentant différentes techniques comme par exemple les encres aquarelles !
Jeudi 19 février, de 15h à 16h
Atelier duo Adulte Enfants de 4 à 6 ans
Médiathèque de Moulins
Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 28 55 30 93 bm-lille.fr)
8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 28 55 30 93 bibmoulins@mairie-lille.fr
English :
Do you know the megalosaurus? It’s the Museum’s emblematic dinosaur! Come and create his portrait by experimenting with different techniques such as watercolor inks!
Thursday, February 19, 3pm to 4pm
Duo workshop Adult Children aged 4 to 6
Médiathèque de Moulins
Free, on reservation (from the library: 03 28 55 30 93 bm-lille.fr)
L’événement Moulins Atelier Crée ton portrait de dino ! Lille a été mis à jour le 2026-02-01 par Hauts-de-France Tourisme