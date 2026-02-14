Moulins / Atelier « Crée ton portrait de dino ! », médiathèque de Moulins, Lille

Moulins / Atelier « Crée ton portrait de dino ! » Jeudi 19 février, 15h00 médiathèque de Moulins Nord

Sur réservation

Début : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Tu connais le mégalosaure ? C’est le dinosaure emblématique du Musée ! Viens créer son portrait en expérimentant différentes techniques comme par exemple les encres aquarelles !

Jeudi 19 février, de 15h à 16h

Atelier duo Adulte / Enfants de 4 à 6 ans

Médiathèque de Moulins

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque : 03 28 55 30 93 / bm-lille.fr)

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 93 »}]

