Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art au Moulin de Salles moulin de Salles Tocane-Saint-Apre

Tocane-Saint-Apre

Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art au Moulin de Salles

moulin de Salles Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Visite du moulin de Salles à 10h, Balade Plantes Sauvages à 10h45, Atelier TATAKI ZOME: initiation aux empreintes végétales martelées .

Visite du Moulin de Salles à 10h avec Sylvie et Jean Michel Berardi, Balade Plantes Sauvages à 10h45, Atelier TATAKI ZOME: initiation aux empreintes végétales martelées . Marché Artisanal toute la journée: artisanat d’art, artistes et producteurs locaux. Food trucks et buvette. .

moulin de Salles Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 64 41 62 a.lagaude@ccpr24.fr

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English : Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art au Moulin de Salles

Visit the Salles mill at 10am, Wild Plants walk at 10:45am, TATAKI ZOME workshop: introduction to hammered plant imprints.

L’événement Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art au Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne