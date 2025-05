Moulins en Fête Moulin de Saint Jean de Côle – Saint-Jean-de-Côle, 17 mai 2025 10:00, Saint-Jean-de-Côle.

Dordogne

Moulins en Fête Moulin de Saint Jean de Côle Le Bourg Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-05-17

2025-06-28

Ce moulin faisait partie à l’origine de l’abbaye de Saint Jean de Côle et date du moyen âge. Situé dans le bourg de l’un des Plus Beaux Villages de France, il se marie parfaitement avec les remarquables monuments historiques du village.

Les propriétaires ont restauré l’ensemble du bâtiment, il reste à installer la nouvelle roue et le mécanisme pour qu’il puisse fonctionner. Le meunier Jozef et l’association Les Amis du Moulin et du Vieux Pont assureront visites et animations.

Animations

Visite guidée, historique du moulin et présentation de la vie du meunier.

Exposition d’aquarelles de l’artiste du village en résidence (Jean-Louis Müller).

Exposition et vente de papier artisanal fabriqué au Moulin de Larroque.

Exposition de peintures à la gouache de roses et plantes culinaires (Colette Thurillet).

Production de pâtes fraîches artisanales. .

Le Bourg

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 45 42 moulinsjdc@gmail.com

English : Moulins en Fête Moulin de Saint Jean de Côle

The mill was originally part of the abbey and dates back to the Middle Ages. Located in one of France?s most beautiful villages, it blends perfectly with the village?s remarkable historical monuments.

Visits and exhibitions are on the program.

German : Moulins en Fête Moulin de Saint Jean de Côle

Diese Mühle war ursprünglich Teil der Abtei und stammt aus dem Mittelalter. Sie befindet sich in der Ortschaft eines der schönsten Dörfer Frankreichs und passt perfekt zu den bemerkenswerten historischen Denkmälern des Dorfes.

Besichtigungen und Ausstellungen stehen auf dem Programm.

Italiano :

Questo mulino faceva originariamente parte dell’abbazia e risale al Medioevo. Situato nel centro di uno dei più bei villaggi francesi, si integra perfettamente con i notevoli monumenti storici del paese.

Sono in programma visite e mostre.

Espanol : Moulins en Fête Moulin de Saint Jean de Côle

Este molino formaba parte originalmente de la abadía y data de la Edad Media. Situado en el centro de uno de los pueblos más bellos de Francia, se integra a la perfección con los notables monumentos históricos del pueblo.

El programa incluye visitas y exposiciones.

