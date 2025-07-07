Moulins entre en scène spectacle de lumières Moulins

Moulins entre en scène spectacle de lumières Moulins lundi 7 juillet 2025.

Moulins entre en scène spectacle de lumières

Centre ville de Moulins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-07 2025-09-20

Un parcours d’illuminations à découvrir seul, en famille ou entre amis et permettre à la fois aux habitants de se réapproprier leur ville, et aux touristes de découvrir toutes les facettes de ce patrimoine bourbonnais sous un nouvel angle.

English :

A trail of illuminations to discover on your own, with family or friends, allowing local residents to reclaim their town, and tourists to discover all the facets of this Bourbonnais heritage from a new angle.

German :

Ein Beleuchtungsparcours, den man allein, mit der Familie oder mit Freunden entdecken kann und der es sowohl den Einwohnern ermöglicht, sich ihre Stadt wieder anzueignen, als auch den Touristen, alle Facetten dieses Erbes der Bourbonnais unter einem neuen Blickwinkel zu entdecken.

Italiano :

Un percorso di illuminazioni da scoprire da soli, con la famiglia o con gli amici, che offre agli abitanti del luogo la possibilità di riappropriarsi della propria città e ai turisti di scoprire tutte le sfaccettature del patrimonio di Bourbonnais da una prospettiva completamente nuova.

Espanol :

Un recorrido de iluminaciones para descubrir solo, en familia o entre amigos, que permitirá a los habitantes recuperar su ciudad y a los turistas descubrir todas las facetas del patrimonio de Bourbonnais desde un nuevo ángulo.

