Moulins Game’s day Moulins samedi 20 septembre 2025.
Gymnase des champins Moulins Allier
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Plongez dans l’univers du jeu, du virtuel et du fun lors du Moulins Game’s Day !
Gymnase des champins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 44
English :
Immerse yourself in the world of games, virtual games and fun at Moulins Game’s Day!
German :
Tauche beim Moulins Game?s Day in die Welt der Spiele, der Virtualität und des Spaßes ein!
Italiano :
Immergetevi nel mondo dei giochi, dei giochi virtuali e del divertimento al Giorno del Gioco di Moulins!
Espanol :
Sumérgete en el mundo de los juegos, los juegos virtuales y la diversión en el Moulins Game?s Day
L'événement Moulins Game's day Moulins a été mis à jour le 2025-09-16