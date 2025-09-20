Moulins Game’s day Moulins

Moulins Game’s day Moulins samedi 20 septembre 2025.

Moulins Game’s day

Gymnase des champins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Plongez dans l’univers du jeu, du virtuel et du fun lors du Moulins Game’s Day !

Gymnase des champins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 44

English :

Immerse yourself in the world of games, virtual games and fun at Moulins Game’s Day!

German :

Tauche beim Moulins Game?s Day in die Welt der Spiele, der Virtualität und des Spaßes ein!

Italiano :

Immergetevi nel mondo dei giochi, dei giochi virtuali e del divertimento al Giorno del Gioco di Moulins!

Espanol :

Sumérgete en el mundo de los juegos, los juegos virtuales y la diversión en el Moulins Game?s Day

