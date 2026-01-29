Moulins Geek Convention Parc des expositions Avermes

Moulins Geek Convention

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

5 euros pass 1 jour, 7 euros pass week-end

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

La Moulins Geek Convention revient pour deux jours de pur plaisir autour de la culture pop.

Jeux vidéo, cosplay, mangas, comics, science-fiction… un rendez-vous incontournable pour les passionnés comme pour les curieux.

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 42 83 07

The Moulins Geek Convention returns for two days of pure pop culture fun.

Video games, cosplay, manga, comics, science fiction? an unmissable event for enthusiasts and the curious alike.

L’événement Moulins Geek Convention Avermes a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région