Moulins Geek Convention Parc des expositions Avermes

La Moulins Geek Convention revient pour deux jours de pur plaisir autour de la culture pop.
Jeux vidéo, cosplay, mangas, comics, science-fiction… un rendez-vous incontournable pour les passionnés comme pour les curieux.
Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 42 83 07
The Moulins Geek Convention returns for two days of pure pop culture fun.
Video games, cosplay, manga, comics, science fiction? an unmissable event for enthusiasts and the curious alike.
