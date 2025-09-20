MOUN ANNOU • Cycle Documentaire Auditorium Jérôme Cléry Basse-Terre

MOUN ANNOU • Cycle Documentaire Auditorium Jérôme Cléry Basse-Terre samedi 20 septembre 2025.

MOUN ANNOU • Cycle Documentaire Samedi 20 septembre, 15h00 Auditorium Jérôme Cléry Guadeloupe

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Ce cycle documentaire vous invite à travers deux films de Michel REINETTE (en collaboration avec Mariette MONPIERRE d’un côté et Laurent Champonnois de l’autre), vous découvrirez les visages de certains peuples bâtisseurs de la Guadeloupe. Patrimoine architectural dit habitants mais aussi bâtisseurs. Les Blancs Matignon aussi appelée « Petits blancs » et les indiens seront à l’honneur pour ce premier cycle MOUN ANNOU.

15h00 — « ZENDYEN GWADLOUP, LA FORCE QUI VA ! »

Dans le second XIXe siècle, près de 40 000 Indiens ont migré à la Guadeloupe dans le cadre d’une nouvelle forme d’exploitation : l’engagisme. Surmontant la traversée du Kala pani, « la malédiction des eaux noires », ceux-ci ont néanmoins surmonté les affres du système colonial en préservant tant bien que mal leurs traditions culturelles. Une rencontre inédite avec cette communauté singulière qui a métamorphosé la créolité guadeloupéenne depuis 150 ans.

52 minutes. 2010

16h00 — « LES DERNIERS BLANCS MATIGNON »

Les « Blancs-Matignon » sont les descendants de ces colons arrivés en Guadeloupe à la fin du XVIIe siècle, dans le sillage de Léonard Matignon, dit « la Creuse », qui ensuite firent souche au nord-est de l’île de Grande-Terre, après la première abolition de l’esclavage, en 1794. C’est alors la « terreur » chez les colons blancs récalcitrants, qui fuient vers l’intérieur des terres, et notamment à Grands-Fonds, dans la région du Moule, au nord de l’archipel guadeloupéen. « Matignon » est devenu depuis un terme générique désignant la population de cette enclave.

52 minutes. 2022

Auditorium Jérôme Cléry Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe La salle de spectacle de la ville, l’Auditorium Jérôme Cléry a 36 ans. C’est un monument en soi. Il fut construit en 1989, par le Maire Jérôme Cléry et rénové en 2013. Il compte 326 places assises. Il accueille tant la production de la ville que les associations et entrepreneurs du spectacle, ou encore des conférences.

Horaires d’ouverture : Programme disponible à l’accueil ; instagram : @basseterreartethistoire

Informations : culture@ville-basseterre.fr et site de la ville (actualisation en cours). Billetterie à l’entrée.

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives départementales