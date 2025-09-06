Moun en Fanfare Mont-de-Marsan

La Grande Soirée du Moun en Fanfare #3 !

Le Festival de Fanfares et Musiques du Monde Moun en Fanfare est de retour en 2025 pour une 3ᵉ édition haute en couleur. Du 6 au 13 septembre, le Centre Commercial Grand Moun convie petits et grands à une semaine de fêtes, de rencontres et de découvertes musicales. Pendant huit jours, plus de 30 concerts et spectacles feront vibrer 23 lieux différents, dans un esprit de partage, d’ouverture et de convivialité.

Point d’orgue du festival, la Grande Soirée du samedi 13 septembre aura lieu sur le parking du Grand Moun. Au programme l’énergie de Yuri Buenaventura, la chaleur de Flavia Coelho, la fougue de Bad Fat, la Cie Waati Nooma et les Cubiténistes. Buvette et food-trucks locaux sur place.

Tarif 20 € (hors frais de location), gratuit pour les moins de 10 ans uniquement via la billetterie sur place le jour J. Billetterie sur .

Le Centre Commercial du Grand Moun Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 web@musicalarue.com

