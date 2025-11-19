MOUNIA NASSANGAR / SONS OF WIND – MAISON DE LA DANSE Lyon

MOUNIA NASSANGAR / SONS OF WIND Début : 2026-03-11 à 19:30. Tarif : – euros.

MAISON DE LA DANSE PRÉSENTE : MOUNIA NASSANGAR / SONS OF WINDMounia Nassangar fait sonner son waacking émotif dans STUCK, les Sons of Wind déploient leur hip hop freestyle intense dans Bounce?: un plateau partagé palpitant.Iels incarnent la vitalité des danses hip hop et de club. Après avoir fait déferler krump, new style et break en 2024, la Maison de la danse dévoile deux créations qui témoignent de la diversité des esthétiques hip hop et clubbing. L’experte du waacking — style né dans les clubs LGBT de la communauté noire et afro-latino de Los Angeles — Mounia Nassangar fait exploser l’expressivité de cette danse aux moulinets de bras véloces. Dans une ambiance cinématographique et en quintette, une réflexion introspective se déploie. Le groupe Sons of Wind dissèque le rebond, musical et dansé, dans Bounce. Danseurs, danseuses et beatmakers, adeptes du hip hop freestyle, expérimentent les diverses manières dont ce geste traverse les corps. Un retour réjouissant aux origines des rassemblements hip hop.Parking à l’hôpital Jean Mermoz. Forfait de 2€ pour la soirée à régler à l’accueil de la Maison de la Danse.Attention ce parking ne fonctionne pas en journée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA DANSE 8 AV JEAN MERMOZ 69008 Lyon 69