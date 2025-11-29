Mourad Benhammou & his ‘Soulfuldrums’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Mourad Benhammou & his ‘Soulfuldrums’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris samedi 29 novembre 2025.
19h30 & 21h30
Son quintet réunit le son singulier de l’orgue et du vibraphone pour créer une couleur à la fois rare et reconnaissable.
Au programme : des réarrangements de thèmes d’organistes emblématiques (Brother Jack McDuff, Big John Patton, Don Patterson), ainsi que quelques compositions originales inspirées par l’esprit et l’énergie du hard bop !
David sauzay / saxophone tenor, flûte
Yoan Fernandez / guitare
Nicholas Thomas / vibraphone
Oscar Marchioni / orgue
Mourad Benhammou / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par
Walter Mendoza / saxophone
Oscar Marchiani / orgue
David Paycha / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Mourad Benhammou propose une soirée jazz ancré dans la grande tradition du hard bop des années 60 !
Le samedi 29 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
