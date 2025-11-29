Mourad Benhammou & his ‘Soulfuldrums’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Son quintet réunit le son singulier de l’orgue et du vibraphone pour créer une couleur à la fois rare et reconnaissable.

Au programme : des réarrangements de thèmes d’organistes emblématiques (Brother Jack McDuff, Big John Patton, Don Patterson), ainsi que quelques compositions originales inspirées par l’esprit et l’énergie du hard bop !

David sauzay / saxophone tenor, flûte

Yoan Fernandez / guitare

Nicholas Thomas / vibraphone

Oscar Marchioni / orgue

Mourad Benhammou / batterie

22h30

Jam session Jazz, animée par

Walter Mendoza / saxophone

Oscar Marchiani / orgue

David Paycha / batterie

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le samedi 29 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR Tout public.

