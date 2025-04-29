MOURAD GUERBAS, Le Rocher de Palmer, Cenon
MOURAD GUERBAS, Le Rocher de Palmer, Cenon samedi 18 avril 2026.
MOURAD GUERBAS Samedi 18 avril, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Unique : 49.8€ | Tarif Unique : 39.8€ | Tarif Unique : 29.8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00
« Le public aura le privilège d’assister au concert du Kabyle, Mourad Guerbas, artiste reconnu pour sa voix authentique et son répertoire mêlant émotion, tradition et modernité. Cette soirée s’annonce comme un moment de partage et de convivialité, réunissant les amateurs de musique autour d’un spectacle de qualité, dans une ambiance chaleureuse et festive. »
Organisé par Les Instants Précieux
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/mourad-guerbas-18042026-1830 »}]
« Le public aura le privilège d’assister au concert du Kabyle, Mourad Guerbas, artiste reconnu pour sa voix authentique et son répertoire mêlant émotion, tradition et modernité. Cette soirée s’anno … Algérie Musiques du monde
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